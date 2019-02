Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Roma' lidera apostas para vencer Óscar de Melhor Filme

Rami Malek e Glenn Close são os atores mais votados, assim como a canção ‘Shallow’.

Por Sónia Dias | 06:00

Numa altura em que se discute a construção do polémico muro na fronteira dos Estados Unidos e México, a vitória de ‘Roma’ – que lidera a corrida aos Óscares com ‘A Favorita’, ambos com dez nomeações - poderá ser muito bem encarada como mais uma afronta à política de Donald Trump, o presidente do país que organiza a cerimónia em Los Angeles.



Talvez seja precisamente por isso que o drama familiar mexicano assinado por Alfonso Cuarón domina as apostas online para a categoria de Melhor Filme e o cineasta na de Melhor Realizador, segundo dados do site Oddschecker, um dos mais especializados nesta matéria.



A plataforma de apostas revela ainda que Rami Malek (‘Bohemian Rhapsody’) e Glenn Close (‘A Mulher’) lideram as preferências para os Óscares de Melhor Ator e Melhor Atriz, enquanto nos papéis secundários se destacam Mahershala Ali (‘Green Book - Um Guia Para a Vida’) e Regina King (‘Se a Rua Beale Falasse’).



No que diz respeito a ‘Assim Nasce uma Estrela’, a estatueta para Melhor Canção Original parece estar garantida, com a atuação ao vivo de ‘Shallow’, por Bradley Cooper e Lady Gaga, a ser um dos momentos mais aguardados da cerimónia em Hollywood, vista por 225 países.



Mas as apostas não ficam por aqui, com a maioria a votar na vencedora de Melhor Atriz para fazer o discurso de agradecimento mais longo da noite. E, sim, a maioria dos discursos incluirá críticas, diretas ou indiretas, a Donald Trump... numa gala sem apresentador.



Afinal, pela primeira vez em 30 anos, a cerimónia dos Óscares não terá apresentador depois da desistência do comediante Kevin Hart. O ator foi convidado pela Academia, mas piadas homofóbicas partilhadas no Twitter ditaram o seu afastamento.



Bradley Cooper falhou a realização

‘Assim Nasce Uma Estrela’ valeu a Bradley Cooper nomeações nas categorias de Melhor Filme (como produtor), Ator Principal, Argumento Adaptado e Canção (‘Shallow’), mas falhou a da Realização.



Atrizes nomeadas nunca ganharam

Nenhuma das nomeadas para Melhor Atriz ganhou um Óscar. Olivia Colman, Carey Mulligan e Yalitza Aparicio recebem a primeira nomeação às estatuetas, enquanto que Glenn Close recebe a sua sétima indicação e Melissa McCarthy a segunda.



O presidente que ainda está vivo

Sam Rockwell é o primeiro ator a ser nomeado pela interpretação de um Presidente dos Estados Unidos ainda vivo. No filme ‘Vice’, o ator é George W. Bush.



Dos oito nomeados para Melhor Filme, cinco têm personagens homossexuais. Destes, três são protagonistas (‘Bohemian Rhapsody’, ‘A Favorita’, ‘Green Book - Um Guia Para a Vida’) e dois têm personagens secundárias, como o melhor amigo de Lady Gaga em ‘Assim Nasce Uma Estrela’ e a filha de Dick Cheney em ‘Vice’.



Este ano, entre as longas-metragens, três são focadas em personagens negras: ‘Green Book - Um Guia Para a Vida’, ‘BlacKkKlansman’ e ‘Black Panther’, que é visto como a celebração da cultura negra e pode tornar-se o primeiro filme de super-heróis a ganhar o Óscar de Melhor Filme.



Na categoria de Melhor Realizador, Spike Lee obteve a sua 1ª nomeação, mas é apenas o 6º realizador negro a alcançar a distinção após John Singleton, Lee Daniels, Barry Jenkins, Steve McQueen e Jordan Peele. Nenhum venceu a estatueta.



É a primeira vez que há três cineastas estrangeiros entre os nomeados na realização: o mexicano Alfonso Cuáron, o grego Yorgos Lanthimos e o polaco Pawel Pawlikowski. Em 1977 foram dois: o sueco Ingmar Bergman e a italiana Lina Wertmüller foram nomeados.



A passadeira vermelha é um dos pontos altos para quem assiste aos Óscares na televisão. O tapete tem 1533 metros e é montado por 18 pessoas. A emissão abrange 225 países. Cada estatueta, banhada a ouro, vale 354 euros.



