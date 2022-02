Quando há 60 anos Ruy de Carvalho integrou pela primeira vez a peça ‘A Ratoeira’, então no Teatro Monumental, juntamente com Paulo Renato, Maria Dulce ou João Villaret, calhou-lhe vestir a personagem do galã da história. Hoje, diz com humor, "já não dá". Aos 94 anos (faz 95 no dia 1 de março), o ator dá corpo ao reformado militar major Metcalf, um dos personagens do enredo criado por Agatha Christie e que este domingo sobe ao palco do Teatro Politeama, em Lisboa (em cena até dia 13).