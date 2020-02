Salvador recusa cena com o ator Will Ferrell em filme sobre o Festival Eurovisão

Salvador Sobral vai entrar no filme sobre o Festival Eurovisão da Canção, mas a sua primeira participação no cinema não terá deixado saudades a, pelo menos, um dos protagonistas, o ator, produtor e comediante Will Ferrell.

O cantor português, vencedor da Eurovisão de 2017, recusou fazer uma cena com o artista norte-americano e este não ficou nada agradado com a situação. "Ele ficou claramente chateado", revelou Salvador, de 30 anos, em declarações ao programa ‘Prova Oral’ da RTP 1.

No filme, ‘Eurovision: The Movie’, Salvador deveria fazer apenas uma pequena aparição como músico de rua, mas a produção acabou por lhe pedir algo mais. "Cheguei a Edimburgo [Escócia] para fazer as filmagens. Supostamente eu era um músico de rua que tocava piano e cantava, mas deram-me outra cena em que dialogava com o Will Ferrell. Disse claramente que não ia fazer. Pedi demasiado dinheiro mas eles pagaram. Cheguei lá, fiz a minha cena e eles queriam que fizesse outra. Disse que não", contou.

O filme, que estreia em maio e "é uma produção como não imaginam", diz Salvador, conta ainda com Rachel McAdams, Pierce Brosnan e Demi Lovato. Recorde-se que maio é também o mês da final da Eurovisão.