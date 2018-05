Salvador Sobral regressa aos palcos com nova música

Ouça o tema que tem letra de Maria do Rosário Pedreira e música de Júlio Resende.

14.05.18

Com produção musical de Joel Silva, "Mano a Mano" conta ainda com André Rosinha no contrabaixo e Bruno Pedroso na bateria.



Sobral tem concerto já marcado em Ponta Delgada a 26 de maio, seguindo-se uma digressão em Espanha que arranca a 27 de Junho em Málaga.



Ouça aqui "Mano a Mano"



Salvador Sobral regressa à música e aos palcos após a vitória da edição do ano passado da Eurovisão com o lançamento de um novo single: "Mano a Mano". O tema tem letra de Maria do Rosário Pedreira e música de Júlio Resende, compositor e pianista com quem o músico trabalha regularmente.