Salvador Sobral regressa à Eurovisão um ano depois ao lado de Caetano Veloso

Músico português cantou "Amar Pelos Dois" na final em Lisboa.

12.05.18

Um ano depois, Salvador Sobral está de regresso à Eurovisão e desta vez no Altice Arena, em Lisboa, durante a final da edição de 2018 do maior espetáculo musical do mundo. E logo ao lado de um ícone da música brasileira, Caetano Veloso. Ao piano esteve Júlio Resende.



O músico português subiu ao palco com o tema "Amar pelos Dois" que deu a vitória a Portugal na Eurovisão em 2017.