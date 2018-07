The XX com concerto emocionado para 16 mil pessoas

Foi em lágrimas que o baixista Oliver Sim lembrou que a banda anda em digressão há dois anos.

Por Lusa | 01:49

Os The XX encerraram na quinta-feira, no festival Super Bock Super Rock (SBSR), em Lisboa, a digressão europeia com um concerto emocionado para cerca de, segundo a organização, 16 mil pessoas.

Foi em lágrimas que o baixista Oliver Sim lembrou, já o concerto ia a meio, que a banda anda em digressão há dois anos e que "a vida tem acontecido" enquanto estão em palco: "coisas aconteceram, nasceram bebés".

"Tomem conta de vocês, quero que se divirtam e aproveitem", disse o músico, dedicando "Shelter" a "todas as pessoas LGBTQ [Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais] aqui hoje". "Eu adoro-vos, eu vejo-vos", afirmou.