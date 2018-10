Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Setúbal a ferro e fogo com filme de Bollywood

Ruas da cidade cortadas ao trânsito para filmar cenas de perseguição para projeto indiano.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Tiros, perseguições de carros e muitas, muitas e sonoras explosões vão abalar as ruas da Baixa de Setúbal. A capital do Sado vai ser, a 23 e 24 de outubro, o palco de um movimentado filme de ação idealizado pelos estúdios de Bollywood, localizados na cidade indiana de Mumbai.



Os cenários da produção asiática, ainda sem título ou atores conhecidos, são montados a partir de amanhã, com vários obstáculos e paredes falsas. A título de exemplo, um motociclista irá saltar por cima dos bancos colocados num largo, enquanto outro irá entrar em despiste contra a montra de uma loja.



As filmagens irão ainda desenrolar-se na serra da Arrábida, na estrada que liga as praias da Figueirinha e dos Coelhos, além de outros locais espalhados pelo País.



"A realização deste tipo de produções em Setúbal é muito importante, pela visibilidade que dá à cidade", explica ao CM uma fonte da autarquia. "Este movimento começou em 2015 com as gravações da novela ‘Mar Salgado’ (SIC), tendo conseguido bons resultados em termos de atratividade turística."



Sem qualquer tipo de custos, segundo a mesma fonte, a autarquia terá como receita uma taxa municipal diária em redor dos 700 euros.



SAIBA MAIS

1986

foi o número de filmes realizados o ano passado na Índia, mantendo o país como a maior indústria cinematográfica a nível mundial.



Capital da Sétima Arte

A junção das palavras Bombay (Mumbai), cidade onde estão localizados os maiores estúdios indianos, e Hollywood, deu origem ao termo Bollywood.



Recorde em faturação

As receitas de bilheteira para os filmes produzidos este ano no subcontinente indiano poderão chegar aos 2 mil milhões de euros, firmando um novo recorde.