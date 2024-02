O projeto para rodar um filme sobre Mário Soares era antigo. “Estava no papel há mais ou menos três anos e meio”, conta o realizador, Sérgio Graciano. “O produtor [José Francisco Gandarez] queria levar ao ecrã quatro biografias: a história da Snu; do Salgueiro Maia; do Mário Soares e do Cunhal. As primeiras duas já estão, esta é a terceira.









