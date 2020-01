Stones of Babylon e Vircator levam rock sónico ao Sabotage Club

É já esta sexta-feira à noite, a partir das 22h30, que os Stones of Babylon revelam aos adeptos do ‘stoner rock’ que deverão encher o Sabotage Clube de Lisboa, a estreia em disco com ‘Hanging Gardens’, com selo Raging Planet Records.

Nascidos no final de 2017, o trio lisboeta, formado por Pedro Branco na bateria, João Medeiros no baixo e Rui Belchior a "esganar" a guitarra, promete abalar as paredes do cubículo da capital com o seu som pesadamente sónico com laivos psicadélicos.

Black Sabath, OM e Sleep surgem como três dos projectos onde os Stones of Babylon vão "beber" as suas influências, mas o trio da capital é suficientemente "inteligente" para procurar outras direções sonoras que revitalizam o género.

De Viana do Castelo vêm os Vircator ajudar à festa no Sabotage Club, com a apresentação ao vivo do seu terceiro álbum de originais, também assinado pela Raging Planet Records.

Sem vocais – apenas os instrumentos a experimentarem novos horizontes do rock que alguns alcunham de progressivo –, ‘Arcano’ traz-nos seis temas etéreos que revelam a mestria do quarteto.

O som dos Vircator é um passeio poderoso e emocional que nos leva à consciência humana mais profunda, equilibrada por momentos calmos e arrebatadores, reza o texto que acompanha o disco.

Certo é que, após as audições de ‘Arcano’ e de ‘Hanging Gardens’, dos Stones of Babylon, adivinha-se uma noite entusiasmante dedicada aos sons mais complexos do rock.