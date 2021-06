‘Tarzan’ dos anos 90 morre em avioneta

Joe Lara, um dos mais famosos atores a ter vestido a pele de Tarzan, morreu no passado sábado, aos 58 anos, após o avião em que viajava com a mulher, Gwen Shamblin Lara, de 66 anos, se ter despenhado no Lago Percy Priest, em Tennessee, Estados Unidos. A bordo seguiam outras cinco pessoas.Joe Lara, morreu, curiosamente, quatro meses depois do ator Mike Henry, que encarnou a personagem de Tarzan no cinema na década de 1960, ter também ele morrido, aos 86, vítima de Parkinson.Segundo a imprensa norte-americana, o pequeno avião em que viajava Joe Lara saiu do aeroporto de Smyrna, nos arredores de Nashville, no sábado, tendo como destino Palm Beach, na Flórida, mas pouco depois da descolagem acabou por cair.Após intensas buscas, todos os tripulantes foram encontrados já sem vida.Joe Lara era conhecido por ter interpretado a personagem de Tarzan no filme ‘Tarzan in Manhattan’, de 1989, e ter depois protagonizado a série ‘Tarzan: The Epic Adventures’, entre 1996 e 2000, ao longo de 22 episódios.O seu trabalho mais recente tinha sido na longa-metragem ‘Summer of ‘67’, de 2018. Antes disso, contudo, em 2002, Joe Lara tinha feito um interregno na carreira de ator para tentar a sua sorte na música, sobretudo na área do ‘country’.A mulher, Gwen, com quem estava casado desde 2018, era uma controversa autora da área da nutrição, que criou um movimento que juntava dieta e cristianismo.