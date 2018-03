Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

The Gift cantam ‘Altar’ no Porto e em Lisboa

Grupo de Alcobaça revisita carreira ímpar em dois espetáculos muito especiais.

Por Pedro Rodrigues Santos | 08:37

Não serão concertos de encerramento da digressão de ‘Altar’, mas antes de celebração do nosso último trabalho em duas salas emblemáticas do País". Em poucas palavras, a vocalista Sónia Tavares faz o lançamento dos espetáculos que os The Gift dão, esta sexta-feira à noite, no Coliseu do Porto, e sábado, no Coliseu de Lisboa.



Serão duas atuações especiais para os milhares de fãs que têm seguido o grupo nas duas últimas décadas. "A cenografia de ambos os concertos, que terão 2h30, baseia-se em ‘Altar’", explica o teclista Nuno Gonçalves, "mas com uma piscadela de olho ao nosso passado".



Foram feitos, nesse sentido, novos arranjos para temas que a banda há muito não tocava ao vivo. "E algo que também não fazemos com frequência será mudar por completo os alinhamentos de ambos os concertos", acrescenta Nuno Gonçalves.



Serão duas noites de grande fôlego para um projeto que ganhou particular destaque no estrangeiro. "É uma missão que continua a acontecer", destaca o baixista John Gonçalves. "Termos trabalhado com Brian Eno e Flood abriu-nos mais mercados". E, acrescenta o guitarrista Miguel Ribeiro, "quisemos que também se abrissem portas para os nossos próximos trabalhos".



Os bilhetes para o Porto custam 26 euros, enquanto em Lisboa custam 20 e 26 euros. Ambos os espetáculos começam às 21h30. O público pode ainda comprar, em ambas as salas, os códigos para descarregarem os registos áudio dos concertos.