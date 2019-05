Tiago Bettencourt dá concerto ao vivo no Inatel em Lisboa

A festa do desporto está de volta ao Parque de Jogos 1º de Maio, no Inatel, em Lisboa, e com ela vem também a música.Tiago Bettencourt toca esta tarde, pelas 16h00, na 8ª edição do Record Challenge Park, evento que decorre durante o dia deste sábado com várias atividades e dezenas de competições para famílias, amadores e atletas profissionais.À semelhança dos anos anteriores, o dia conta com um espetáculo musical, desta feita a cargo de Tiago Bettencourt, ele que irá tocar alguns dos mais conhecidos temas da carreira.Jogos tradicionais, dança, insufláveis, atividades radicais ou mergulho são outras atividades ao dispor. A entrada é livre e as portas abrem às 10h00.