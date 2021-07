O encenador, ator e autor português Tiago Rodrigues vai dirigir o Festival d’Avignon, um dos mais importantes eventos de teatro do Mundo, a partir de 2023, sucedendo a Olivier Py, cujo mandato termina no próximo verão, anunciou ontem a organização. Isto no dia em que a estreia da mais recente peça do diretor artístico do Teatro D. Maria II, ‘O Cerejal’, de Tchekhov, marcou o arranque da 75ª edição do festival francês. Tiago Rodrigues dirige, entre outros atores, a francesa Isabelle Huppert, nomeada para um Óscar em 2017.









Para a ministra francesa da Cultura, Roselyne Bachelot-Narquin, a escolha de Tiago Rodrigues foi “óbvia” e “doce”, com uma proposta cheia de “poesia”. O Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, também já felicitaram o artista, que se mostrou “feliz” por dirigir “o mais belo festival do Mundo”.

Com uma carreira de mais de duas décadas, Tiago Rodrigues tem sido presença regular em palcos internacionais, tendo sempre por base Portugal, seja através da companhia Mundo Perfeito, que criou, ou do compromisso assumido com o D. Maria II (Lisboa), que dirige desde 2014 e cujo mandato foi renovado até 2023. Venceu o Prémio Pessoa em 2019.