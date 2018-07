Tina Turner despede-se do filho em cerimónia emotiva

A cantora atirou as cinzas de Craig, de 59 anos, ao mar.

O meu momento mais triste enquanto mãe. Na quinta-feira, 19 de julho de 2018, disse o meu último adeus ao meu filho Craig Raymond Turner, quando juntei a minha família e amigos para espalhar as cinzas na costa da Califórnia. Ele tinha 59 anos quando morreu de uma maneira tão trágica, mas vai ser sempre o meu bebé."



Tina Turner reuniu família e amigos e realizou uma cerimónia emotiva, ao largo da Califórnia, para se despedir do filho, que foi encontrado morto no dia 3 de julho.A cantora atirou as cinzas do filho, Craig Raymond Turner de 59 anos, ao mar no dia 19 de julho. Só agora Turner fez referência à "última despedida" numa publicação nas redes sociais onde se mostra a atirar uma rosa ao mar.Num texto emotivo, Tina presta a última homenagem ao filho.