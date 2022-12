Na primeira temporada sem restrições pandémicas, o setor da tauromaquia registou um significativo aumento de público (105%): as 191 touradas que se realizaram em território nacional - mais 70 do que no ano passado - foram assistidas por 375 200 pessoas, mais 192 600 do que em 2021. Os números são da ProToiro - Federação Portuguesa de Tauromaquia e têm em conta todos os espetáculos realizados entre 1 de fevereiro (Mourão) e 12 de novembro (Golegã).









