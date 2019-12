Touradas ganham mais público em 2019

Pelo terceiro ano consecutivo, as touradas ganharam espectadores em Portugal. De acordo com os dados da Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC), os espetáculos relacionados com a tauromaquia atraíram 383 900 pessoas, mais 4900 quando em comparação com 2018, ano em que o número se ficou pelos 379 mil.As corridas de touros continuam a ser o espetáculo mais popular - este ano realizaram-se 124, o que representa quase 71,3% do total. Seguiram-se os festivais tauromáquicos (14), as novilhadas populares (13), os espetáculos de variedades taurinas (10), as corridas mistas (7) e as novilhadas (6). Contas feitas, tiveram lugar 174 eventos.O relatório do IGAC aponta os concelhos de Albufeira e Lisboa como aqueles em que se realizaram um maior número de espetáculos: 20 e 12, respetivamente. Com cinco ou mais espetáculos contam-se ainda Chamusca, Évora, Moita, Moura, Nazaré e Vila Franca de Xira. Por outro lado, a Praça de Touros do Campo Pequeno, em Lisboa, foi o recinto que recebeu mais espectadores - quase 50 mil.Em segundo lugar ficou a Monumental Celestino Graça, em Santarém, com 25 737 espectadores (foi o espaço que registou o maior número médio de espectadores por espetáculo - cerca de 8500); e em terceiro a Palha Blanco, de Vila Franca de Xira, com 20 976 espectadores. Com uma audiência superior a 10 mil pessoas surgem ainda as praças da Nazaré, Coruche, Albufeira, Alcochete, Moita, Évora, Figueira da Foz e Montijo.Em termos de artistas, o cavaleiro António Ribeiro Telles foi o que registou mais atuações: 32, no total. Luís Rouxinol, com 29, Luís Rouxinol Júnior, com 28, e Francisco Palha, com 26, foram os toureiros a cavalo que se seguiram. Joaquim Brito Paes foi o cavaleiro praticante com maior número de atuações (13), enquanto que Manuel Dias Gomes liderou entre os matadores (com 9 atuações).Forcados de Vila Franca de Xira, Montemor-o-Novo e Santarém foram os que estiveram em mais corridas (17 atuações cada).Agosto, como sempre acontece, foi o mês que registou mais espetáculos, num total de 53 eventos, seguindo-se o mês de setembro com 33 espetáculos.A subida do IVA da bilhética nos espetáculos tauromáquicos para a taxa máxima (23%) está prevista no Orçamento do Estado para 2020, depois de ter baixado dos 13% para 6% em 2019.