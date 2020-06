Trabalhadores do circo desesperam por apoio do Estado

Dez artistas circenses juntaram-se, esta quarta-feira à tarde, em frente à Assembleia da República, em Lisboa, para sensibilizar os deputados e o Governo para a precariedade que enfrentam.A iniciativa foi promovida pelo movimento Juntos Pela Arte. "De momento não temos nenhum apoio do Estado.O circo tradicional não existe em Portugal, ficou para trás", lamentou Dirce Noronha Roque, porta-voz.O valor disponibilizado pelo Governo para apoiar o setor da Cultura deixou de fora o circo tradicional e agora estes artistas desesperam por um apoio, que, dizem, deve ser equivalente ao salário mínimo nacional (635 euros). "É impossível viver-se sem rendimentos", explicou aoNoronha Roque.Cinco deputados do BE juntaram-se aos manifestantes, solidários com a sua luta. "Propusemos um subsídio extraordinário para trabalhadores informais. É essencial que não tenhamos pessoas sem rendimentos", alertou a deputada Isabel Pires.A situação é ainda mais problemática tendo em conta que os municípios não estão a emitir licenças para a instalação de circos até ao fim de setembro.Isto apesar das atividades circenses estarem autorizadas a retomar, no cumprimento das regras, desde 1 de junho.Esta semana tem sido também marcada pelos protestos da tauromaquia, que reclama por ter sido posta de parte pelo Governo no plano de desconfinamento e pede para retomar atividade o mais rápido possível.O coletivo UNIDX – Unidos pelo presente e futuro da cultura em Portugal, que agrega 14 estruturas representativas e grupos formais e informais do setor da cultura e das artes, reuniu-se esta quarta-feira com Marcelo Rebelo de Sousa.Na 3ª feira, o presidente lembrou que a cultura "faz falta na vida das sociedades".