Tributo a Mandela leva 40 mil pessoas a Matosinhos

Steven Tyler, Bob Geldof e Martin Garrix participam na primeira edição da festa.

Por Duarte Faria | 01:30

A 18 de julho de 1918 nascia Nelson Mandela (morreu em 2013). Faz hoje 100 anos. A efeméride vai ser comemorada em Portugal com a primeira edição do festival Nelson Mandela Music Tribute.



Arranca esta quarta-feira, na praia do Aterro, em Matosinhos, e só termina na sexta-feira. São esperadas cerca de 40 mil pessoas, mais de 10 mil em cada um dos três dias do evento.



O festival conta com o apoio da Fundação Nelson Mandela e da Câmara de Matosinhos, mas a ideia partiu de Telmo Fernandes, diretor-geral da Score Music. "Desde 2011 que tenho contacto com a Fundação Nelson Mandela e fui eu que a desafiei a celebrar a vida de Mandela através da música", disse ao CM.



O projeto tem um orçamento de dois milhões de euros e está a ser trabalhado desde 2016.



Steven Tyler, Bob Geldof, Kaiser Chiefs, Pablo Alboran, Martin Garrix, Gabriel O Pensador, KURA, Calema, Rui Veloso e Jimmy P, entre outros, são alguns dos artistas confirmados.



O lucro obtido reverte para solidariedade: 75% para a Fundação e 25% para a Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica.



O desejo de Telmo Fernandes é que o festival se repita em 2019 e "já há negociações para o alargar também ao Brasil".