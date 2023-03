O espetáculo já estreou, em Tondela, onde fez quatro apresentações – todas esgotadas. Agora, ‘Frida Kahlo – A Filha da Grande Manhã’ chega ao Cinearte, em Lisboa, no dia 16. O encenador José Rui Martins assina o texto (com Nuno Cash), a partir do romance biográfico ‘Frida e as Cores da Vida’, da alemã Caroline Bernard.









