Universidade de Lisboa estuda milhões de peças das ex-colónias

O Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, está a concluir o estudo de 2,5 milhões de objetos das coleções do antigo Instituto de Investigação Científica e Tropical (IICT), com vista a tornar este acervo acessível ao público.O projeto, ainda em curso, está a ser desenvolvido desde 2015 pelo Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa (MUHNAC-UL), ‘herdeiro’ do acervo, cuja proveniência também está a ser identificada, revelou a diretora do museu, Marta Lourenço. De acordo com a responsável, nestes últimos seis anos mais de 96% das peças "foram intervencionadas, reacondicionadas em condições ideais de temperatura e humidade para terem boa conservação, e algumas têm sido alvo de exposições, acompanhadas por iniciativas de inclusão das vozes das comunidades de onde são originárias", nomeadamente, de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.No quadro do projeto, segundo a responsável, os objetivos são a intervenção nos objetos para os tornar acessíveis à investigação, o conhecimento da proveniência e a sua exposição ao público, com iniciativas de inclusão das comunidades que vivem em Portugal, em projetos de cocuradoria.