Vem aí um filme sobre o chefe dos lusitanos no cinema português

Viriato foi o chefe lusitano que, mais de cem anos antes do nascimento de Cristo, enfrentou com valentia a invasão romana na Lusitânia. Só à traição é que os romanos o derrotaram.O realizador Luís Albuquerque diz que um filme sobre esta figura tão importante para a nação fazia falta na cinematografia nacional – e estreia a sua visão da vida deste guerreiro no próximo dia 10 de outubro. Uma obra que conseguiu fazer sem quaisquer apoios do ICA – Instituto do Cinema e Audiovisual, apesar de ter feito dois pedidos (um para uma longa-metragem de ficção, no valor de 600 mil euros; outro de 75 mil euros, para a finalização)."É a minha sexta longa-metragem, mas disseram-me que eu não era conhecido e que o filme era muito virado para o comercial...", diz Luís Albuquerque, que considera que o ICA "dá sempre subsídios aos mesmos" e "só a um tipo específico de filme". "Felizmente, a NOS Audiovisuais quis reunir comigo e aceitou fazer a distribuição do meu filme – apesar de eu, na altura, só ter 30% da obra feita", acrescenta.‘Viriato’, já apresentado no âmbito da quarta edição dos Encontros de Cinema, teve "boa receção por parte da crítica". "Escreveu-se, na altura, que os filmes ‘Variações’ e ‘Viriato’ eram os filmes a ver na temporada de 2019, o que me deixou muito satisfeito", diz o realizador, que compara a sua obra, "salvo as devidas distâncias", ao ‘Gladiador’ de Ridley Scott. "Igual no espírito, diferente nos meios", conclui.