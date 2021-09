“O disco terá uma sonoridade bem diferente das orquestrações que gravei noutros tempos. Há ritmos mais modernos. Até canto um rock imagine-se” revela o artista ao CM, contando que o novo registo encontrou as motivações certas durante a pandemia: “Como tinha de ficar em casa acabava por convidar um ou outro amigo para lá ir, jantávamos e depois começávamos a fazer canções. E assim foi nascendo este disco.”



Quarenta anos depois do último disco, Victor Espadinha está de regresso às canções, aos 82 anos. O novo trabalho, que terá o título ‘Vivo Como Nunca’, deverá chegar em novembro e conta com dez temas assinados pelo próprio, mas também por Tozé Brito, Ernesto Leite e Nuno Nazareth Fernandes.“O disco terá uma sonoridade bem diferente das orquestrações que gravei noutros tempos. Há ritmos mais modernos. Até canto um rock imagine-se” revela o artista ao, contando que o novo registo encontrou as motivações certas durante a pandemia: “Como tinha de ficar em casa acabava por convidar um ou outro amigo para lá ir, jantávamos e depois começávamos a fazer canções. E assim foi nascendo este disco.”

Há cerca de 40 anos que Victor Espadinha não gravava. A última edição data de 2008, no entanto, trata-se do Best Of ‘Canções de uma Vida’ que compilava os melhores temas da carreira do também ator. “É verdade que nos últimos anos tenho andado ocupado com o teatro, mas a música está sempre muito presente”, avança. “E depois, profissionalmente, a música é melhor do que a representação, porque num concerto chega a ganhar-se mais do que em seis meses a fazer teatro. O Charles Aznavour também era ator e foi o maior do Mundo”, diz.





Ao longo da sua carreira, Victor Espadinha conta com mais de sete discos de ouro e vendas superiores a 1 milhão de cópias do tema ‘Recordar é Viver’.