Victor Espadinha é êxito em palco

Sónia Aragão e Victor Espadinha numa cena da peça 'Jantar só para Dois', em cena no Auditório Eunice Muñoz, Oeiras.

Por Ana Maria Ribeiro | 26.02.18

Um homem viúvo há dez anos conhece uma mulher viúva há 17. Nenhum dos dois teve qualquer relacionamento nesse período de tempo, o que torna o encontro entre ambos uma excitação. Ou um embaraço. Victor Espadinha diz que há muito tempo que o tinham desafiado para protagonizar a comédia 'Jantar só para Dois', do castelhano Santiago Moncada (n. 1928), mas que só agora o projeto chegou a bom porto, pela mão do encenador Celso Cleto.



"Eu, no teatro, estou sempre à espera do sucesso - não vale a pena pôr-me com falsas modéstias. Mas sinceramente não esperava um êxito tão grande", conta-nos o ator e cantor. "A peça é boa, o Celso é um grande encenador e, francamente, acho que nós, os atores, vamos muito bem, até porque somos todos muito amigos. Acho que é por isso que o teatro tem enchido todas as noites", diz.



Em 'Jantar só para Dois', que está em cena no Auditório Eunice Muñoz, em Oeiras, Victor Espadinha contracena com as atrizes Sónia Aragão e Paula Sá. Foram escolha do ator.



"O Celso pôs-me à vontade e disse-me para escolher duas atrizes com quem gostasse de trabalhar", conta. "Acho que escolhi bem, porque ambas estão estupendas - e veja-se que a Sónia [Aragão] é encenadora e não costuma representar..."



O espetáculo, que ficará em cena em Oeiras até dia 1 de abril, segue depois para digressão nacional. Até lá, é para ver de quarta a sábado às 21h30 e aos domingos às 16h00. Bilhetes entre os 7,5 e os 12,5 euros.