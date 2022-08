"Esta é a edição do reencontro e tenho a certeza de que vai ser muito emocionante”, diz o promotor do festival EDP Vilar de Mouros, que após dois anos de interrupção arranca esta quinta-feira em Caminha, com a promessa de três dias de muita música e animação. “As pessoas estão ansiosas para reencontrar os amigos que normalmente convivem aqui e para se cruzarem com as famílias que cá vêm todos os anos”, acrescenta ao CM Diogo Marques, da empresa Surprise & Expectation, que espera “60 mil pessoas para os três dias” de festa.









