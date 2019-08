Vilar de Mouros recebe noite de tributo aos temas que fizeram parte das histórias da música do mundo

Reza a história que foi depois de ter visto, casualmente, um concerto dos Beatles numa praça pública no Reino Unido, enquanto passeava com a mãe, que Ian Astbury se apaixonou, irremediavelmente, pelo mundo da música. ‘Hey Jude’ viria a ser, de resto, a primeira canção a que deu voz.Aos 10 anos descobriu os Doors e aos 11 ganhou, de presente, o disco ‘Life On Mars’, de David Bowie. Mais tarde interessou-se pelo punk rock, aprendeu a tocar saxofone, tornou-se rodie dos Crass e formou o seu primeiro grupo, os Death Cult, que fazia covers dos Sex Pistols e que viria a dar origem aos The Cult, banda que unia punk rock, pós-punk, hard rock e um visual gótico.Ora é este mesmo Ian Astbury, figura icónica, hoje com 57 anos, a que a crítica dizia, no início, ser um misto entre Jim Morrison, Mick Jagger e Billy Idol, que o público de Vilar de Mouros vai poder ver em carne e osso esta noite. Os The Cult são os cabeça de cartaz do primeiro dia do festival e consigo levam, até ao Minho, 35 anos de uma das mais brilhantes histórias da história da música. Para recordar estarão, certamente, temas como ‘She Sells Sanctuary’, ‘Rain’, ‘Fire Woman’ ou ‘Love Removal Machine’.De regresso ao conceito revivalista, Vilar de Mouros conta, este ano, com um total de 18 artistas divididos por dois palcos ao longo de três dias (ver cartaz). Esta quinta-feira, ainda há para ouvir The Wedding Present, Anna Calvi, Therapy? e Manic Street Preachers.