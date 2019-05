Vocalista dos Iron Maiden em Lisboa em dezembro com "espetáculo especial"

O vocalista dos Iron Maiden, Bruce Dickinson, estará em dezembro em Lisboa para um "espetáculo especial", no qual irá contar histórias e responder a perguntas do público, anunciou hoje a promotora Ritmos e Blues.O "icónico vocalista dos Iron Maiden" apresenta, a 08 de dezembro na Aula Magna, o "espetáculo especial" "One-Man Speaking Show".O espetáculo, explica a promotora num comunicado esta sexta-feira divulgado, surge da "evolução" das "pequenas leituras e sessões de perguntas e respostas em vários teatros no Reino Unido" que Bruce Dickinson promoveu em 2017, a propósito da publicação do livro autobiográfico "Para que serve este botão?"."Muito semelhante ao de um artista de 'stand-up', com uma duração superior a duas horas e em 'tournée' pelo mundo, o espetáculo foi aclamado pela crítica e esgotou o maior festival de artes do mundo -- o Edinburgh Festival Fringe", refere a promotora."One-Man Speaking Show" divide-se em duas partes: "Na primeira Bruce Dickinson dá-nos um vislumbre bem humorado, e muitas vezes satírico, da montanha russa que é a sua vida, usando um estilo emocionante e anárquico de contar histórias, reconta histórias anedóticas não só do seu livro, mas também outras que por alguma razão não chegaram à edição final".A segunda parte do espetáculo "é dedicada inteiramente a uma sessão de perguntas e respostas".O espetáculo será em inglês, sem tradução simultânea, e os bilhetes já estão à venda.A Ritmos e Blues lembra que Bruce Dickinson, além de vocalista dos Iron Maiden, "já foi piloto, capitão, empresário na área da aviação, cervejeiro, orador motivacional, guionista, autor de best-sellers, animador de rádio, guionista e esgrimista internacional".