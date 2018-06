Os negócios e os rumores do futebol nacional e mundial.

10:17

Quarta-feira



Rui Vitória aposta em Chiquinho

Chiquinho, médio contratado à Académica, vai fazer a pré-temporada com a equipa principal do Benfica. O jogador, de 22 anos, que alinha preferencialmente na posição 8, é visto pela estrutura técnica encarnada como um atleta com enorme progressão que pode ocupar o lugar habitualmente entregue a Pizzi.



As águias contrataram Chiquinho por 600 mil euros e quando foi conhecida a sua aquisição tudo indicava que o médio seria colocado na equipa B ou sub-23. Contudo, o atleta vai fazer a pré-temporada junto da formação principal.



João Pedro é reforço do FC Porto

O lateral-direito João Pedro (ex-Palmeiras) chegou esta terça-feira a Portugal para fazer exames médicos e assinar contrato com o FC Porto por cinco temporadas.



Segundo a imprensa brasileira, e apesar de nenhuma das partes envolvidas ter ainda confirmado os contornos do negócio, o internacional brasileiro sub-20 deverá render aos cofres do clube de São Paulo um valor a rondar os cinco milhões de euros. O jogador apresentou-se durante a tarde no aeroporto Francisco Sá Carneiro, acompanhado do seu empresário, Adriano Freire.



Terça-feira



Raúl Gudiño regressa ao México

O Club Deportivo Guadalajara anunciou esta terça-feira ter chegado a acordo com o FC Porto para a transferência do guarda-redes Raúl Gudiño, que na última época representou o Apoel Nicósia, do Chipre, por empréstimo dos dragões.



Raul Gudiño regressa ao México para defender as cores do Chivas após uma passagem pela Europa, onde jogou pelo FC Porto B, União da Madeira e APOEL de Chipre, equipa com a qual conquistou o título de campeão cipriota e se tornou no primeiro guarda-redes mexicano a jogar a Liga dos Campeões.



"Benvindo a casa, Raúl Gudiño", refere o Chivas no seu site, endereçando ao guarda-redes de 22 anos, formado no clube, "o maior sucesso neste regresso à maior equipa de futebol mexicana".





Internacional brasileiro Fred assina pelo Manchester United de José Mourinho

O futebolista brasileiro Fred assinou pelo Manchester United, depois de cinco anos ao serviço do Shakhtar Donetsk, anunciou esta terça-feira o clube inglês, sem revelar a duração do vínculo.



Fred, de 25 anos, torna-se a primeira contratação da equipa comandada pelo português José Mourinho, que deverá pagar cerca de 60 milhões de euros pelo passe do jogador.



O médio, que está convocado para o Mundial2018, será a quinta contratação mais cara dos 'red devils', ficando atrás de Paul Pogba (105 milhões), Romelu Lukaku (75), Ángel di María (75) e Martial (60).





Internacional suiço Stephan Lichtsteiner assina pelo Arsenal



O futebolista suíço Stephan Lichtsteiner assinou pelo Arsenal, depois de sete anos ao serviço da Juventus, anunciou esta terça-feira o clube inglês na sua página oficial na Internet, sem revelar a duração do novo vínculo.



O defesa lateral, de 34 anos, chega a Londres a custo zero, após ter decidido não renovar contrato com a 'juve', na qual fez 250 jogos e conquistou 16 troféus.