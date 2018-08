Bayern no caminho do Benfica e Lokomotiv defronta o FC Porto na Champions

Sorteio da fase de grupos decorre no Forum Grimaldi, no Monaco.

O FC Porto vai defrontar o Lokomotiv de Moscovo na fase de grupos da competição. As equipas estão no Grupo D. Os alemães Schalke 04 são a equipa do Pote 3 que se junta a este grupo.





O Benfica está no Grupo E onde vai defrontar o Bayern. O Ajax (Holanda) é a equipa do Pote 3 que se junta.





Cristiano Ronaldo é o melhor avançado da época 2017/18!











Luka Modric (Real Madrid) foi considerado o melhor médio da época.











--Benfica e FC Porto conhecem esta quinta-feira os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões. Durante a cerimónia, que decorre no Forum Grimaldi, no Mónaco, vão ainda ser entregues os prémios de melhores jogadores da UEFA.Ambas as equipas portuguesas estão no Pote 2.A cerimónia tem início às 17 horas.