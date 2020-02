Bruno de Carvalho anuncia candidatura à presidência do Sporting

Bruno de Carvalho anunciou este sábado, na Rádio Estádio, que pretende lutar pela sua reintegração no Sporting e que vai ser candidato à liderança do clube. O antigo presidente dos leões, que foi excluído de sócio e é arguido no processo do ataque à Academia de Alcochete, diz que quer " colocar novamente o Sporting no lugar de onde nunca devia ter saído". Aponta ainda "a incapacidade de Frederico Varandas" em gerir os destinos dos leões e conclui: "Chega de sermos humilhados e geridos por incompetentes"."Perante tudo aquilo aquilo que vi no tribunal, perante o fim da produção de prova, perante aquilo que tenho estado a ver no Sporting Clube de Portugal, perante toda a incapacidade de Frederico Varandas em gerir o Sporting Clube de Portugal, perante toda a cobardia de toda a gente que está por detrás de pedras à espera que o Sporting bata ainda mais no fundo, perante todo este atropelo de treinadores atrás de treinadores, despedem as pessoas todas, fazem tudo, eu tomei aqui uma decisão: Rogério Alves pediu para que os sportinguistas que não quisessem nada se chegassem à frente. Eu cheguei-me à frente e 'disse eu não quero nada, deixem-me ajudar'. Não quiseram e ignoraram-me. Por isso, venho dizer hoje e agora aos sportinguistas que sou candidato ao Sporting Clube de Portugal", explicou Bruno de Carvalho, um dia depois de ter testemunhado no Tribunal de Monsanto."A partir de hoje vou lutar pela minha reintegração, vou lutar pela minha reeleição e vou, conjuntamente com todos os sportinguistas, colocar novamente o Sporting no lugar de onde nunca devia ter saído. E podem dizer o que quiserem, as loucuras que quiserem. Mas eu e os meus advogados já estamos a tratar [disto]. A partir de hoje sou candidato ao Sporting Clube de Portugal, pelo Sporting, pelo meu amor ao Sporting, pelos sportinguistas e pelo lugar que o Sporting nunca devia ter perdido", continua.A finalizar, atira: "Chega de sermos humilhados, geridos por incompetentes, chega de protótipos de candidatos cheios de medos e desvarios!"