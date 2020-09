Renato Sanches destaca "equipa muito boa" da Croácia e fala no "mundo" Covid-19

O médio Renato Sanches afirmou esta terça-feira que a Croácia, adversária do Portugal no arranque da Liga das Nações de futebol, tem "uma equipa muito boa" e reconheceu que ainda está a habituar-se ao "mundo" da covid-19.

"Alguns jogadores ainda estão em pré-época e temos de nos habituar a este novo estilo de vida por causa da covid-19. É uma situação desagradável para todos nós. Temos de entrar neste mundo e substituir o antigo mundo que tínhamos. Faz parte da vida e temos de dar o nosso melhor", afirmou Renato Sanches.

Em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o jogador de 23 anos abordou o confronto de sábado com a Croácia, no Estádio do Dragão, no Porto, que marca o arranque da defesa da Liga das Nações.

"Renovar o título seria algo muito especial para nós e para todos os portugueses", confessou o médio do Lille.

Sanches, que tem 18 jogos e um golo pela seleção nacional, espera "um bom jogo" com os atuais vice-campeões mundiais e assumiu o desejo de iniciar do Grupo 3 da Liga das Nações com uma vitória.

"A Croácia tem uma equipa muito boa, mas vamos dar o nosso melhor. Queremos ganhar o jogo. Não somos favoritos, mas não somos inferiores. Temos uma grande seleção", disse o jogador formado no Benfica, que em 2016 ajudou Portugal a conquistar o título de campeão europeu em França.

A seleção nacional continuou hoje a preparar a defesa do título da Liga das Nações, com um treino na Cidade do Futebol, em Oeiras, em que Fernando Santos contou com todos os 25 jogadores convocados, de acordo com as informações divulgadas pela FPF.

Até quinta-feira, todas as sessões de Portugal serão à porta fechada como medida de prevenção contra a pandemia da covid-19.

Pela primeira vez, todos os 25 jogadores chamados por Fernando Santos estão instalados na chamada 'Casa dos Atletas' até viajarem no final da semana para o Porto, onde vão defrontar os atuais vice-campeões mundiais, na primeira jornada do Grupo 3.

Três dias depois do duelo no Estádio do Dragão, Portugal desloca-se a Solna, nos arredores de Estocolmo, para defrontar a Suécia.

A seleção nacional ainda não efetuou qualquer jogo em 2020, devido à covid-19. O último encontro aconteceu em 17 de novembro do ano passado, no triunfo por 2-0 no Luxemburgo, que valeu a qualificação para a fase final do Euro2020, que, entretanto, foi adiado para 2021, devido à pandemia.