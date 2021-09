Pedro Gonçalves pode ter de ser operado ao pé esquerdo para debelar a lesão que o afastou do clássico com o FC Porto (1-1) e vai mantê-lo ausente nas partidas com Ajax (Liga dos Campeões na quarta-feira) e Estoril (Liga), apurou o Correio da Manhã.











O extremo leonino, que já tinha sido dispensado dos trabalhos da seleção nacional, tem uma lesão mais grave do que era esperado. O jogador sente dores que o impedem de treinar.

No entanto, Pote vai manter o tratamento tradicional nos próximos dias até debelar a lesão e regressar aos relvados. Contudo, se tiver uma recaída entra então em prática o cenário da intervenção cirúrgica.





Aí, os leões terão de decidir com o jogador qual será a melhor altura para a operação. Se for já no início da temporada, o jogador estará apto a dar o seu contributo em dezembro .





O arrastar desta decisão pode obrigar o jogador a uma época intermitente devido a sucessivas recaídas e com isso nunca aproveitar a real valia e as potencialidades de um jogador que tem-se revelado decisivo, tendo sido o melhor marcador da época passada. Uma intervenção cirúrgica no final da época poderá também inviabilizar uma eventual transferência para o estrangeiro.





Matheus Nunes mostrou-se muito queixoso (gémeo da perna direita) no final do clássico e pode estar em dúvida para a partida com o Ajax para a Liga dos Campeões. O médio realiza hoje novos exames.





Coates de fora e Gonçalo Inácio aponta ao Ajax

Gonçalo Inácio está a recuperar bem e deverá ser opção para o jogo com o Ajax, uma partida em que Rúben Amorim não poderá contar com o capitão Coates, que terá de cumprir castigo.