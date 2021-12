Foram 3336 os investidores que subscreveram os 40 milhões de euros do empréstimo obrigacionista Sporting 2021-2024. Com uma taxa de juro bruta de 5,25% ao ano a procura excedeu em 13 milhões de euros a oferta leonina que, mesmo assim, foi aumentada em 10 milhões de euros.









Este empréstimo será utilizado em parte para financiar a atividade corrente da SAD leonina, e noutra parte para pagar o financiamento intercalar resultante de uma operação de titularização com a Sagasta Finance, no valor de 26,7 milhões de euros .

O Haitong Bank foi o organizador e coordenador global do lançamento da operação financeira e dez bancos participaram na sua colocação, o que vai obrigar o Sporting a pagar em comissões bancárias mais de 1,3 milhões de euros.





Foram 79 os investidores que deram ordens de subscrição superiores a 50 mil euros, mas a maioria (56,4%) deu ordens de compra entre os dois mil (que era o montante mínimo de subscrição) e os cinco mil euros. As novas obrigações serão admitidas à negociação em Bolsa na próxima sexta-feira. Recorde-se que a SAD sportinguista tem ainda em Bolsa 67 milhões de ações representativas da totalidade do seu capital social, mais 55 milhões de euros de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC - Sporting 2010). Com esta, são já sete as operações públicas de subscrição lançadas pela SAD leonina, o que dá um montante médio de 27 milhões de euros.