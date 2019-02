Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abel Ferreira garante que vai lutar pela final da Taça

Técnico bracarense sente equipa preparada para a visita ao Estádio do Dragão.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:00

Abel Ferreira não se amedronta com a visita ao Estádio do Dragão para o jogo com o FC Porto, referente à 1ª mão das meias-finais da Taça da Liga, que se realiza esta terça-feira ao final do dia.



O técnico bracarense quer quebrar a série de maus resultados recentes na Liga (derrotas com o Sporting e com o Belenenses) e, acima de tudo, assegurar um lugar na final do Jamor. "Estamos preparados para a dificuldade. De uma coisa podem ter a certeza, vamos lutar do primeiro ao último segundo para vencer", garantiu o treinador.



Depois de duas derrotas consecutivas, o Sp. Braga pretende fazer melhor no Dragão. "Não estamos habituados a perder e queremos reagir. Mas é uma competição a duas mãos, vamos jogar na casa de um adversário que dispensa apresentações. Estamos preparados para esta batalha. O plano de jogo é para potenciar as nossas forças e tentar anular o adversário. Queremos muito lutar pela vaga que existe na Taça de Portugal", frisou Abel Ferreira, na conferência de imprensa de antevisão da partida desta noite, que revelou ainda que a conquista da competição foi um objetivo definido no início da época.



A viverem uma fase menos positiva, os bracarenses têm na Taça de Portugal a oportunidade de conquistar um título e corresponder à ambição do líder da SAD, António Salvador, que já disse ser uma "frustração" se a equipa não terminar em terceiro lugar na Liga.



Para Abel Ferreira, o princípio é claro: "Queremos fazer melhor do que o ano passado. Mas não faço prognósticos. A minha varinha mágica é dia a dia. Os objetivos estão bem definidos e vamos lutar por eles até ao fim. O campeonato fecha-se em maio."



Baliza para Marafona

O guarda-redes bracarense Marafona regressa hoje à titularidade. Tem sido dono da baliza nos encontros referentes à Taça da Liga e à Taça de Portugal, por troca com Tiago Sá, que tem sido o habitual titular no campeonato.



PORMENORES

Supremacia do FC Porto

O FC Porto tem sido superior nos confrontos com o Sp. Braga para a Taça de Portugal. Em 17 jogos entre os dois clubes, o FC Porto venceu 12 e empatou dois. O Sp. Braga venceu os restantes três.



Diogo Figueiras não conta

Diogo Figueiras não entra nos planos de Abel Ferreira. O lateral-direito de 27 anos não joga desde agosto de 2018 "por mera opção", confessou o treinador dos bracarenses. Esteve em campo apenas em quatro jogos, no início da época.n