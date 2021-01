Acidente mata pai de ex-jogador de FC Porto e Benfica

Uma violenta colisão frontal matou esta terça-feira Pedro Ferreira, pai de Marco Ferreira, antigo jogador do FC Porto e do Benfica.O acidente aconteceu no IP2, pelas 13h40, junto à localidade de Pocinho, em Vila Nova de Foz Coa. “O choque envolveu dois veículos. Num seguia um homem, sozinho, na casa dos 40 anos. No outro seguia um casal, com cerca de 70 anos”, explicou Rafael Almeida, comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Foz Coa.Porém, o óbito foi declarado no local pela equipa médica do helicóptero de Macedo de Cavaleiros. A mulher, Irene, e o condutor da outra viatura sofreram ferimentos ligeiros. Ambos foram helitransportados: um para o Hospital de Mirandela, o outro para o Hospital de Macedo de Cavaleiros.A GNR está a investigar as causas do acidente. Porém, um dos condutores invadiu a faixa contrária. Marco Ferreira, 42 anos, atingiu o topo como futebolista ao serviço do FC Porto, em que ganhou uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa.