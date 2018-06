"Acredito em mim mas destaco resposta da equipa", diz Ronaldo

Capitão foi o herói da seleção diante da Espanha. Santos diz que "empate foi justo".

Cristiano Ronaldo foi o herói da Seleção Nacional diante da Espanha (3-3), apontando um hat trick na estreia no Mundial 2018. No final, o capitão de Portugal destacou o coletivo, avança o Record.

"Sempre acredito em mim, trabalho para isso, mas obviamente queria frisar a resposta da equipa. Estávamos em desvantagem no resultado mas nunca virámos a cara à luta. Fomos até ao fim e acho que o empate é justo", começou por referir o português.



"Portugal teve boas oportunidades, Espanha teve posse de bola mas acho que foi um jogo bem disputado. Foi bom para nós. Há que dar mérito à equipa. Esteve bem e sacrificou-se bastante. Vamos acreditar até ao fim. Foi apenas o primeiro jogo e há que acreditar até ao fim. Jogámos contra uma das favoritas. Foi muito difícil mas Portugal bateu-se bem. Demonstrou que vai jogar até ao fim", rematou o avançado à RTP1.



Fernando Santos mostrou-se satisfeito com o empate diante da Espanha. Na análise final que fez ao jogo o selecionador nacional destacou a intensidade com que a partida foi disputada.



Santos diz que empate é resultado acertado

"Acaba por ser um resultado justo. Entrámos bem no jogo, mas depois inexplicavelmente depois do golo, por volta dos 10 minutos, passámos a recuar muito e a Espanha começou a fazer aquilo que mais gosta, que é ter bola. Mas respondemos bem, com dois ou três contra-ataques podíamos ter feito o 2-0, não fizemos e acabámos por por sofrer um golo num lance que deixa muitas dúvidas. Mas ainda conseguimos volta a marcar antes do intervalo.



No balneário disse aos jogadores que era preciso ter bola, mais intensidade, principalmente não permitir que jogassem com aquela intensidade. Acabámos por sofrer um golo numa bola parada, num lance muito conhecido. Mas foi um jogo muito intenso entre as duas boas equipas, acabou por ser um resultado justo."

Costa satisfeito com resultado



O primeiro-ministro assistiu esta sexta-feira ao empate de Portugal com Espanha, no Campeonato do Mundo de Futebol da Rússia, num ambiente frenético com mil portugueses, e no final, visivelmente satisfeito, elogiou esta seleção nacional que não desiste.



"Sofremos todos. Mas tão ou mais emocionante do que este jogo disputado até ao último segundo com a Espanha foi este ambiente extraordinário, esta força dos portugueses aqui em Newark a torcer pela nossa seleção", declarou António Costa.



António Costa fez depois questão de salientar que esta seleção é um coletivo, que tem milhões de portugueses a apoiá-la.



"Não foi só Cristiano Ronaldo contra a Espanha, fomos todos nós a lutar por Portugal. Teoricamente, este era o jogo mais difícil e acabou como acabou. Temos uma equipa que não desiste, que esteve à frente, que passou para trás, mas não desiste, lutando até ao último minuto", declarou, tendo ao seu lado os secretários de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, e do Turismo, Ana Mendes Godinho.