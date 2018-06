Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Até os espanhóis dizem que Diego Costa fez falta sobre Pepe

Lance do golo de Espanha foi visto pelo vídeo-árbitro, que nada assinalou. Fãs discordam.

O lance do golo de Diego Costa que empatou a partida na primeira parte do Portugal-Espanha fica marcado pela polémica. O avançado espanhol carregou sobre Pepe e atingiu-o com o braço para lhe roubar a bola, mas o árbitro nada assinalou.



Nem ele, nem o VAR, que apreciou o lance e validou o golo. Curioso é ver o resultado de uma sondagem da Marca, o maior jornal desportivo de Espanha, no relato do jogo no seu site. Entre mais de 10 mil votantes, 53% acham que foi falta do brasileiro naturalizado espanhol sobre o brasileiro naturalizado português.



Valeu a Portugal o segundo golo de Ronaldo que pôs a partida em 2-1 para os portugueses ao intervalo.