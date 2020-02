Acuña falha treino do Sporting devido a traumatismo no tornozelo

O argentino Marcos Acuña juntou-se esta quinta-feira a Mathieu e Luiz Phellype nos indisponíveis do Sporting, a dois dias de os 'leões' visitarem o Rio Ave, na 21.ª jornada da I Liga de futebol.

Acuña, habitual titular, apresenta um "traumatismo no tornozelo esquerdo", o que poderá colocar em dúvida a presença do lateral no jogo em Vila do Conde, onde Mathieu, com uma lesão no tendão de Aquiles, e Luiz Phellype, a recuperar de uma cirurgia, são baixas certas, bem como Vietto, castigado.

Na sessão desta quinta-feira na Academia de Alcochete, o treinador Jorge Silas também não contou com o guarda-redes Renan Ribeiro, titular pela última vez em 12 de dezembro, na Liga Europa, e que apresentou queixas no adutor esquerdo.

A ausência do guardião brasileiro fez Silas chamar uma vez mais Hugo Cunha, dos sub-23 e juniores, ao treino da equipa principal.

A equipa leonina volta a treinar na sexta-feira, às 10:00, sessão após a qual Silas fará a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo.

O Sporting, terceiro classificado, com 35 pontos, visita o Rio Ave, quinto, com 32, no sábado, a partir das 20h30, em jogo da 21.ª jornada da I Liga de futebol.