Adeptos do Sporting ameaçam plantel com tarja em Alvalade

Os adeptos do Sporting colocaram esta quinta-feira uma tarja em frente ao Estádio de Alvalade, em tom de aviso, na faixa é possível ler "Tolerância zero! Suem a camisola!".



Recorde-se que no final do jogo da Supertaça, após a goleada por 5-0 frente ao Benfica, os adeptos lançaram cadeiras aos jogadores em forma de protesto contra o desempenho da equipa no Estádio Algarve.

