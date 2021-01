Adjunto do Moreirense surpreendido com saída de César Peixoto

O técnico adjunto do Moreirense encarou este sábado com "alguma surpresa" a saída do treinador César Peixoto, anunciada esta manhã, na véspera da visita ao FC Porto, em jogo da 12.ª jornada da I Liga de futebol.

"Nem eu nem os jogadores esperávamos esta decisão. Se vai afetar a equipa? De uma determinada forma penso que sim, porque o César era o nosso líder até ontem [sexta-feira]. Contudo, conheço o grupo que temos ao dispor e os atletas são perfeitamente capazes de superar isso", sublinhou Leandro Mendes, em conferência de imprensa.

César Peixoto, de 40 anos, abandonou o comando técnico dos minhotos por iniciativa própria, anunciou hoje o Moreirense, sétimo classificado da I Liga, que tinha contratado o sucessor de Ricardo Soares, atual treinador do Gil Vicente, há menos de dois meses.