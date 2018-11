Bruno de Carvalho e Mustafá detidos por terrorismo e autoria moral do ataque de Alcochete

Estão a ser realizadas buscas na sede da Juve Leo.

Por Henrique Machado | 18:18

O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, foi detido este domingo no âmbito da investigação à invasão de Alcochete. O mesmo aconteceu a Nuno Mendes, conhecido por Mustafá, cabecilha da Juventude Leonina. São ambos suspeitos de envolvimento no caso da invasão da academia do Sporting em Alcochete.



O CM sabe que estão a ser feitas buscas à sede da Juve Leo.



Quanto ao chefe da juventude leonina, o CM sabe que este foi preso na tarde deste domingo pelo DIAP de Lisboa, em colaboração com a GNR, no âmbito da investigação à invasão da academia de Alcochete e às agressões que se seguiram aos jogadores e equipa técnica do Sporting.



Mustafá não esteve presente no ataque de 15 de maio, mas é suspeito de ter ordenado e ajudado a coordenar o mesmo.



Assim, Mustafá e Bruno de Carvalho são os 39º e 40º detidos no âmbito deste processo.



Deverão ser presentes amanhã a um juiz no tribunal do Barreiro.



Respondem por terrorismo e pela autoria moral de crimes como ofensas à integridade física e sequestro.



O chefe da principal claque do Sporting, já estava envolvido noutro processo, em cumplicidade com Paulo Pereira Cristóvão.



PGR confirma detenção

A detenção de Bruno de Carvalho e de Mustafá foi também confirmada pela Procuradoria-geral da República, indicando que os detidos "serão oportunamente presentes ao Juiz de Instrução Criminal para aplicação das medidas de coação".



"Ao abrigo do disposto no art.º 86.º, n.º 13, al. b), do Código de Processo Penal, confirma-se que foram efetuadas duas detenções no âmbito do inquérito relacionado com as agressões na Academia do SCP em Alcochete", refere a PGR em resposta à Lusa.