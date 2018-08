Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alta pressão sobre guardião Viviano

Italiano foi escolhido pelo Sporting para o lugar de Rui Patrício, mas ainda não convenceu.

Por Mário Morgado Ribeiro | 09:06

O guarda-redes Emiliano Viviano está sob alta pressão na baliza do Sporting. O italiano de 32 anos é um dos jogadores mais bem pagos do plantel leonino e tem de provar o alto salário que recebe à SAD do clube.



Viviano, contratado à Sampdoria por um valor a rondar os três milhões de euros, tem revelado algum excesso de confiança no decorrer desta pré- -época e isso tem dificultado a afirmação definitiva do jogador e levantado algumas dúvidas quanto à qualidade do guardião. Nomeadamente pelo erro que ditou o golo do Marselha no empate (1-1) do jogo de apresentação da equipa. Ainda assim, Viviano é, para já, o substituto de Patrício e deixou boas indicações noutros jogos da pré-temporada.



O italiano não tem nenhum concorrente de peso no Sporting para competir pela titularidade e por isso têm surgido notícias sobre guarda-redes que podem reforçar o plantel. Esta terça-feira falou-se do interesse em Renan, guardião do Estoril, negócio que pode avançar. No entanto, o CM sabe que o brasileiro está relutante em mudar-se para Alvalade, pois sente que seria a segunda escolha. Além, disso, a SAD leonina não está disposta a ir ao encontro das exigências financeiras de Renan. Os outros dois guarda-redes do Sporting - Salin e Luís Maximiano - estão fora de questão para serem primeiras escolhas.



Viviano ainda não convenceu os adeptos, mas já conquistou a confiança dos colegas. O CM sabe que o guarda-redes contribui para um bom ambiente no balneário, demonstra capacidade de trabalho nos treinos e é bastante respeitado pelos companheiros.



Apoiantes de Bruno preparam um "assalto"

Apoiantes de Bruno de Carvalho estão a mobilizar-se através das redes sociais para "tomar de assalto" as instalações do Solar do Norte, núcleo do Sporting no Porto. A expressão foi usada em resposta a um post de Bruno de Carvalho no qual exortava os sportinguistas do Norte a deslocaram-se ao núcleo para entregar assinaturas a favor da realização de uma AG. Num grupo privado foi convocada uma manifestação para 3 de agosto às 20 horas. A polícia já foi avisada, apurou o CM.