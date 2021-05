Ana Capeta foi suspensa por três jogos e multada em 51 euros pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sequência da expulsão e posterior gesto obsceno na direção do banco de suplentes do Benfica no recente dérbi entre as duas equipas, que valeu a conquista do título por parte das águisa.



O castigo da jogadora do Sporting divide-se entre uma partida pela expulsão (por acumulação de amarelos) e duas pelo tal gesto.

Ver comentários