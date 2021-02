André Silva nos planos do Manchester United

André Silva, avançado português do Eintracht Frankfurt, está a ser apontado ao Man. United, clube no qual joga o compatriota Bruno Fernandes.









O dianteiro, formado no FC Porto, de 25 anos, é a segunda opção dos red devils, sendo a primeira o ponta de lança norueguês do Borussia Dortmund, Haaland, avançou esta quarta-feira a Sky Sports da Alemanha. Para além da equipa de Manchester, também o Atl. Madrid, de João Félix, mostrou interesse em André Silva.

O site da Sky Sports avançou também que o emblema germânico estará disposto a negociar o avançado pelo valor de 30 milhões de euros.





O jogador de Baguim do Monte (Gondomar) tem brilhado esta temporada na Liga alemã, prova em que é o segundo melhor marcador, com 18 golos em 20 jogos. À frente de André Silva só está o craque polaco do Bayern Munique, Robert Lewandowski, que soma 25 tentos, também em 20 partidas na Bundesliga.