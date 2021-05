Antigo guarda-redes do PSG encontrado morto em casa

Christophe Revault, antigo guarda-redes do PSG, Rennes e Toulouse, foi encontrado morto em casa na última quinta-feira. Tinha 49 anos.A causa da morte não foi revelada e o PSG já deu as suas condolências à família. "Foi com profunda tristeza que o PSG soube da morte do seu antigo guarda-redes Christophe Revault. À família e entes queridos, o clube deixa as mais profundas condolências", escreveu o clube parisiense nas redes sociais.Revault começou a carreira no Le Havre, em 1992, e retirou-se no mesmo clube em 2010. Desde então trabalhava como observador, treinador e diretor desportivo, tendo sido o responsável pelo recrutamento no Le Havre até à sua morte.