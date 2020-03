Garay, jogador do Valencia e ex-jogador do Benfica, revelou este domingo que acusou positivo ao Covid-19."Fica claro que 2020 começou com azar. Dei positivo ao coronavírus. Encontro-me bem e agora só resta fazer o que as autoridades sanitárias dizem, de momento estou em quarentena", anunciou nas redes sociais.Recorde-se que Garay é colega de vários portugueses no Valencia.