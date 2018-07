Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ao FC Porto só faltou marcar

Equipa de Sérgio Conceição dá boas indicações a uma semana da Supertaça.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

O FC Porto apresentou-se para 2018/19 com muito da época passada, não pela escassez de reforços, mas mais pelo que de bom Sérgio Conceição conseguiu construir. O Newcastle veio para defender, os azuis-e-brancos aceleraram no ataque, mas esbarraram nos postes e na ineficácia. O nulo manteve-se até final.



A uma semana da Supertaça, Conceição apresentou um onze que poderá servir de base para esse encontro. Brahimi e Otávio mais por dentro e os laterais dão a largura à equipa - Maxi menos do que Alex Telles. Pelo meio, Herrera e Sérgio Oliveira têm as rotinas calibradas e trabalharam para Aboubakar desperdiçar o melhor lance da primeira parte, aos 40 minutos.



Ao intervalo, entrou Corona, que trouxe verticalidade e entusiasmo. Sérgio Oliveira, de livre, atirou uma bomba ao poste - Marega falhou a recarga -, depois Soares teve duas chances de ouro seguidas, a primeira foi na direção do guarda-redes, a segunda embateu na barra. Corona também ameaçou o golo, que acabaria por não chegar.



Destaque ainda para atletas que aproveitaram os poucos minutos: Adrián, André Pereira e Marius - que até quase brilhou na estreia, a fechar uma fabulosa jogada de Óliver. 0-0, mas ganhou o FC Porto, pelo menos a confiança dos adeptos, que aplaudiram no final.



Marius fica com a 14

Marius Mouandilmadji, avançado de 20 anos, dos Camarões, foi apresentado na equipa A. Veste a14.



Adrián apresentado

Há vários pontos de interrogação no plantel portista. Adrián, Chidozie e os jovens Bruno Costa e André Pereira estão, para já, na fotografia.