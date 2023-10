Apreensão na Suécia: jovem avançado emprestado pelo Milan não dá notícias há duas semanas

As últimas duas semanas têm sido de muita apreensão no seio do IFK Norrköping, tudo graças ao desaparecimento de Emil Roback, jovem de 20 anos emprestado pelo Milan que, segundo o diretor desportivo do clube sueco, não dá notícias há 14 dias. O avançado, que em 2020 chegou aos rossoneri por 1,5 milhões de euros 'pela mão' de Zlatan Ibrahimovic - que terá recomendado a sua contratação -, ainda não disputou qualquer jogo oficial esta temporada."Quero que ele venha cá para conseguirmos encontrar uma solução que funcione para todos. Tenho esperança que regresse, mas é difícil perceber as coisas porque não o vemos há 14 dias. Quero saber se está bem. É preocupante o facto de não conseguirmos entrar em contacto com ele, não sei o que podemos fazer mais. Já tentámos falar com ele muitas vezes, mas está difícil", referiu Tony Martinsson, diretor desportivo do Norrköping, citado pelo 'AS'.Roback impressionou na formação do Hammarby, da Suécia, tendo sido contratado para os sub-19 do Milan em 2020, a troco de 1,5 milhões de euros. A estadia nos rossoneri foi curta e o jovem acabou por ser emprestado ao Nordsjaelland em 2022/23, antes de regressar a Itália. Na presente época representa o Norrköping, também por empréstimo.