Argentina de Messi estreia-se este sábado no Mundial

Equipa do grupo D vai defrontar a Islândia, em Moscovo.

Por Lusa | 08:42

Este sábado é dia de entrarem em ação mais dois grupos no Mundial2018 de futebol, C e D, sobressaindo a estreia de um dos fora de série da atualidade, Lionel Messi, depois do espetáculo de Cristiano Ronaldo esta sexta-feira.



O argentino, que repetidamente luta com o português pelo título de melhor jogador desde há uma década, comanda a Argentina, que em Moscovo defronta a Islândia, a partir das 14h00 de Lisboa, para o grupo D deste Mundial a decorrer na Rússia.



Longe do que já fizeram em anos anteriores, a Argentina ainda procura um grande sucesso com Messi, que invariavelmente tem estado aquém das expectativas nos Mundiais.



Para o mesmo grupo, jogam às 20h00 Croácia e Nigéria, aqui com o palco a ser Nijni Novogorod.



A jornada começa, no entanto, com o grupo C, logo às 11h00, na Arena Kazan, onde a França, vice-campeã da Europa e favorita, enfrenta a Austrália, crónica presença da Oceânia, mas decididamente uma das mais fracas seleções do torneio.



Já Peru e Dinamarca têm um confronto direto que pode valer uma vaga para os oitavos de final, a confirmar-se o pior potencial dos 'aussies'. Será em Saransk, na Arena Mordóvia, a partir das 17h00.