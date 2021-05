José Mateus, arquiteto responsável pelo projeto do edifício no qual Cristiano Ronaldo comprou um luxuoso apartamento (7,59 milhões de euros), na rua Castilho, em Lisboa, está “em choque” com a construção de uma espécie de marquise na cobertura, pedida pelo craque, e sem o seu conhecimento. A Câmara Municipal de Lisboa (CML) esclareceu, esta quinta-feira, que se trata de uma alteração ilegal.