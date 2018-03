Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Artur Soares Dias arbitra FC Porto-Sporting

Jogo da 25.ª jornada da Liga NOS tem lugar na noite desta sexta-feira no Estádio do Dragão.

09:36

O árbitro Artur Soares Dias foi nomeado para dirigir o FC Porto-Sporting, jogo grande da 25.ª jornada da Liga NOS que tem lugar na noite desta sexta-feira no Estádio do Dragão (20h30).



O árbitro da Associação de Futebol do Porto terá como assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, enquanto Manuel Mota será o quarto árbitro. O VAR é João Pinheiro e o AVAR Bruno Rodrigues.